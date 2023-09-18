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لقاء سابق بين السيسي والشيخ محمد بن زايد
من لقاء سابق بين السيسي والشيخ محمد بن زايد

اتفاق مصري إماراتي على تسوية أزمات المنطقة وتحقيق مصالح شعوبها

تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

القاهرة - أشرف عبد الحميد
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أكدت مصر والإمارات العربية المتحدة على ضرورة مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة وبما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.

وخلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الاثنين في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.

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وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية يما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وتقدم السيسي بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

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