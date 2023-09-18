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الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

إعلامي ودبلوماسي سابق.. تفاصيل عن مواطن عماني قتل في مصر

وتبين أن القتيل هو الإعلامي والدبلوماسي السابق هود بن سيف العلوي والذي عمل كمستشار إعلامي في سفارة بلاده في القاهرة حتى العام 2019

القاهرة - أشرف عبد الحميد
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تكشفت تفاصيل جديدة عن المواطن العماني الذي عثرت عليه السلطات المصرية مقتولاً في شقته صباح اليوم الاثنين في القاهرة.

وتبين أن القتيل هو الإعلامي والدبلوماسي السابق هود بن سيف العلوي والذي عمل مستشاراً إعلامياً في سفارة بلاده في القاهرة حتى العام 2019، وتولى من قبل منصب المدير العام المساعد للإعلام الخارجي بوزارة الإعلام العمانية.

هود بن سيف العلوي
هود بن سيف العلوي
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وكشفت المعلومات أن الدبلوماسي القتيل كان يمتلك شقة في منطقة المهندسين بالقاهرة ويقضي فيها إجازاته، ووصل إلى القاهرة مؤخرا ولكنه تغيب لفترة وانقطع الاتصال به، ما دفع محاميه الخاص لإبلاغ السلطات التي عثرت عليه مقتولاً في شقته وبه طعنات متفرقة.

وكانت سفارة سلطنة عمان في القاهرة قد أعلنت صباح اليوم مقتل مواطن عماني في شقته بمصر.

مقتل مواطن عماني في شقته بمصر.. والسلطات تبحث عن الجناة مصر مقتل مواطن عماني في شقته بمصر.. والسلطات تبحث عن الجناة

وقالت السفارة في بيان لها عبر صفحتها على موقع "إكس" إنها تلقت صباح اليوم اللثنين خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة، وعلى إثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث.

وأعربت السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول إلى العدالة. ‏
وشكلت أجهزة الأمن المصرية فريق بحث مكثف لكشف ملابسات الحادث والوصول للجناة.‏

ويعمل رجال الأمن على تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الجيران ومعارف القتيل للتوصل إلى هوية الجناة وسبب ارتكابهم الجريمة.

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