مقتل وإصابة 9 عسكريين في انقلاب حافلة ذخائر بمصر
أثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي
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أعلن المتحدث العسكرى المصري مقتل وإصابة 9 عسكريين في انقلاب حافلة محملة بالذخائر بمدينة العاشر من رمضان.
وقال إنه فى إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ.
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وأضاف أن الحادث أدى إلى مقتل وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
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