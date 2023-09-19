اختطاف طبيب بعد جلسة مساج.. داخلية مصر تكشف

بعد أن شغلت قصته الرأي العام في مصر خلال اليومين الماضيين، كشفت وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء ملابسات واقعة اختطاف طبيب بمحافظة الجيزة، وضبطت مرتكبي الواقعة.

8 متهمين في الواقعة

فقد أفادت التحريات أن 8 متهمين اختطفوا الضحية، وأجبروه على سحب مبالغ مالية من بطاقة بنكية يمتلكها، ثم احتجزوه بشقة في الغربية.

مادة اعلانية

اختطاف وسرقة أمواله

وقالت الوزارة في بيان: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 17 الجاري لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأطباء بغياب نجله طبيب عن مسكنه، وورود رسائل له من بنوك مختلفة بسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بنجله".

وأضافت: "أسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن قيام 8 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية- باختطاف المجني عليه من الفيلا محل سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وإجباره على القيام بعمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات صرف آلي مختلفة والتخلص من سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة، واحتجازه عقب ذلك بإحدى الشقق السكنية المملوكة لأحد المتهمين بمحافظة الغربية".

جلسات مساج

كما أضافت "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المجني عليه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحدهم لرغبته فـى الحصول على مبالغ مالية كبيرة، والذى تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يتردد عليه بمسكنه لعمل جلسات مساج له، كما تم ضبط السيارة التي استخدمها المتهمون في الحادث".