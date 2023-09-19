"أهلاً بالكوارع".. فيديو لعمرو خالد يثير ضجة في مصر

بعد أزمته الشهيرة في إعلان "فراخ تاخدك للجنة"، عاد الداعية المصري عمرو خالد ليقع في فخ إعلانات الطعام، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو له داخل أحد المطاعم الشهيرة.
ايه اللي بيحصل ؟ pic.twitter.com/C6aAeyVOBH— خالتو الكاريزماتك 💅 (@khaltooo) September 17, 2023
فقد أثار المقطع الجديد جدلاً بين مستخدمي التواصل، ووجّه بعضهم هجوماً لاذعاً ضد عمرو خالد، بينما عمد آخرون إلى الدفاع عنه.
"أهلاً بالكوارع"
وظهر في الفيديو عمرو خالد رفقة مقربين منه داخل المطعم، قبل أن يقدم العاملون ما يشبه فقرة استعراضية يحظى بها المشاهير الذين يتناولون الأطعمة لديهم.
وغيّر العاملون كلمات أغنية "وحشتوني" للراحلة وردة الجزائرية، لتتحول من "أهلا بالحبايب" إلى "أهلا بالكوارع"، وهو ما أثار ضحك الداعية المصري دون توقف.
"فراخ تاخدك إلى الجنة"
وقبل سنوات تعرض عمرو خالد لأزمة مشابهة حين نشر إعلانا مصورا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يروج فيه لمنتجات شركة "دواجن".
وربط حينها بين صحة الصيام وتناول الدجاج الذي يروج له في الإعلان.
وقال في الإعلان "لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يكونو صح مع الدجاج بخلطة آسيا".
يذكر أن عمرو خالد ظهر عدة مرات كنجم إعلانات، إذ ظهر في إعلان دعائي في 2007، محذراً من سرقة وصلات لمشاهدة القنوات الخاصة.
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