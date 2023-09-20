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بقرة أشرف
البقرة المثيرة للجدل

بقرة تبرك بها أهالي قرية في مصر.. فاكتشف الأطباء حقيقتها الصادمة

القاهرة - العربية.نت 
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أثارت بقرة صغيرة وصفها البعض في مصر بـ"المعجزة"، الجدل على مواقع التواصل، حتى حسم الأطباء البيطريون الأمر واكتشفوا حقيقتها الصادمة.

فقد فوجئ الأهالي في عزبة الفاسولة التابعة لقرية أريمون بمركز المحمودية محافظة البحيرة شمال البلاد، ببقرة صغيرة عمرها 4 شهور وتحمل في بطنها عجلا صغيرا عمره أكثر من 8 شهور، لذا وصفوها بالمعجزة وتبركوا بها.

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وقال زهران الزواوي صاحب البقرة الصغيرة لـ"العربية.نت" إنه يمتلك مزرعة ماشية، وفوجئ بالحالة التي عليها البقرة، ولذلك عرضها على الأطباء البيطريين، حيث أكدوا أنها تحمل في بطنها عجلا صغيرا، وقارب موعد ولادتها، وتحتاج لتدخل جراحي لأن عظامها الطبيعة لم تكتمل.

من جانبهم حسم أساتذة كلية الطب البيطرى بجامعة دمنهور القصة وكشفوا حقيقة البقرة.

وقال أطباء الجامعة إنهم تلقوا ما يفيد اكتشاف أحد الفلاحين بقرة أنثى فى مرحلة الفطام لم يتجاوز عمرها الأربعة أشهر ونصف وادعى أنها عشار ٩ أشهر وظهرت عليها علامات اقتراب الولادة.

وأكد الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري بالجامعة عدم صحة ادعاء المواطن بأن البقرة عشار، حيث تبين من خلال الفحص بأنها غير مكتملة البلوغ الجنسي، وأن الورم الظاهر فى منطقة الضرع عبارة عن ورم نتج عن حدوث فتاق بسبب ضعف فى عضلات البطن فى هذه المنطقة، مؤكدا أن هذا ما أدى إلى نزول الأحشاء الداخلية فى منطقة الضرع واتساع الفتاق بقطر يتراوح ما بين 15 إلى 20 سم تقريبا.

وأكد أن هذا ما يتنافى مع الحقائق العلمية التي تؤكد أن إناث الأبقار تصل إلى البلوغ الجنسي عند عمر 12 شهرا والنضج الجنسي فوق 16 شهرا وفترة الحمل تكون 9 أشهر ونصف الشهر.

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