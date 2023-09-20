مصر تكشف ملابسات اختطاف نجل وزير شهير في عهد مبارك

غاب الطبيب المصري عن منزله فجأة دون سابق إنذار، فيما راحت الرسائل تتقاطر من بنوك مختلفة بسحب مبالغ مالية من حسابه، ما أثار ريبة عائلته.

هذا باختصار ما جرى مع نجل وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

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فيما كشفت أجهزة الأمن أن الجبلي أبلغ قسم شرطة أول أكتوبر في مديرية أمن الجيزة بغياب نجله عن مسكنه، وورود رسائل له من بنوك مختلفة بسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بابنه.

8 متهمين

ليتبين بعد التحريات أن 8 أشخاص، منهم 4 لهم سوابق جنائية، خطفوا المجني عليه من الفيلا التي يقيم فيها، وأجبروه على القيام بعمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات صرف آلي مختلفة، والتخلص من سيارته بأحد الشوارع في دائرة قسم شرطة العجوزة.

ثم احتجز المتهمون الطبيب في إحدى الشقق السكنية المملوكة لأحدهم في محافظة الغربية.

ليتم لاحقاً ضبط المتهمين وتحرير المجني عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بعملية الخطف بتحريض من أحدهم لرغبته في الحصول على مبالغ مالية كبيرة من نجل الوزير.

كان يتردد عليه

وقال المتهم المحرض إنه تعرف على ابن الجبلي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. وكان يتردد عليه بمسكنه ليجري له جلسات تدليك.

وتبين أن المتهمين تمكنوا من إجبار المجني عليه على سحب 100 ألف جنيه من حسابه في البنوك.

كذلك تم ضبط السيارة التي استخدمها المتهمون في الحادث واتضح أنها مستأجرة.

نبذة عن حاتم الجبلي

يذكر أن حاتم الجبلي تولى منصب وزير الصحة من 31 ديسمبر 2005 إلى 31 يناير 2011 واستقال عقب اندلاع ثورة يناير، وهو نجل وزير الزراعة الأسبق مصطفى الجبلي.

كما حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة القاهرة سنة 1975.

ثم حصل على الجزء الأول من الزمالة البريطانية للأشعة عام 1981، ثم دكتوراه الأشعة التشخيصية سنة 1983. كذلك عمل أستاذاً للأشعة التشخيصية بجامعة القاهرة عام 2001، ويمتلك عدة مشروعات طبية كبيرة في مصر.