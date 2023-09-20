تفاصيل جديدة كشفت.. عاملة غدرت بالدبلوماسي العماني في مصر

بعد تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف عاملة نظافة وسائق في قضية مقتل مواطن عماني، كان يشغل سابقا منصب الملحق الإعلامي في السفارة بالقاهرة، صباح الاثنين الماضي، في العاصمة القاهرة.

المجرمة عاملة نظافة!

في التفاصيل، أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبي الجريمة، وهما عاملة نظافة وسائق، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

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كما أفادت وزارة الداخلية في بيانها، أن عاملة النظافة أقرت أنها تعمل لدى الضحية، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة، بالاتفاق مع المتهم الثاني الذي قام بتوصيلها لشقة الراحل.

وأضافت أنها قامت بالتعدي عليه بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات حتى فارق الحياة، ثم الاستيلاء على "14 هاتف محمول ماركات مختلفة - 7 ساعات ماركات مختلفة – كاميرا - خزينة حديدية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

في حين أقر المتهم الثاني بالجريمة، وأفاد بإخفائه المسروقات.

ببالغ الاسف والحزن تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ وعلى اثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث ، وتعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول الى العدالة المنشودة. — سفارة سلطنة عُمان - القاهرة | OMAN EMBASSY - CAIRO (@OmanEmbassyEG) September 18, 2023

السفارة العمانية تتابع

يشار إلى أن سفارة سلطنة عمان في القاهرة كانت أعلنت، الاثنين، أنها تتابع مع السلطات المصرية ملابسات مقتل مواطن عماني في القاهرة.

وجاء في بيان للسفارة على منصة "أكس": "ببالغ الأسف والحزن، تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر، وعلى أثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث، وتعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول إلى العدالة المنشودة".

والمواطن الراحل كان يشغل سابقا منصب الملحق الإعلامي في السفارة العُمانية بالقاهرة.

وقد عثرت عليه السلطات المحلية مُضرجا بدمائه بمنزله الكائن في منطقة المهندسين وسط العاصمة.