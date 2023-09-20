ورقة 50 جنيهاً جديدة بتمثال فرعوني.. تثير ضجة في مصر

لم تهدأ الأوساط المصرية بعدما انشغلت بصورة يد تمسك ورقة نقدية من فئة 50 جنيهاً مصرياً عليها رسم لتمثال فرعوني.

فقد تداول مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي قال ناشروها إنها تظهر ورقة نقدية جديدة من فئة 50 جنيهاً (حوالي 1.6 دولار) طُرحت للتداول في مصر من قبل السلطات.

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ضجة وبلبلة

كما انهالت التعليقات بين مؤيد للتصميم ورافض له.

وبينما علت الأصوات وكثرت الضجة، خرج البنك المركزي عن صمته، حيث نفت مصادر هناك لوسائل إعلام محليّة إصدار أي ورقة شبيهة.

وأفاد المصدر بأنّ "البنك المركزي لم يعلن حتى الآن عن طرح أي عملات جديدة بعد طرح 10 جنيهات منذ أكثر من عام، و20 جنيهاً قبل أشهر".

ما الحقيقة؟

أمام هذه التطورات كان لا بد من التفتيش الذي أرشد عبر محرك ياندكس، إلى أن الصورة تعود لتقريرٍ منشورٍ على منصة تدقيق المعلومات "ده بجد" سنة 2018.

كما أشار إلى أن مصدرها هو صفحة على فيسبوك عبر منشور تاريخ 13 ديسمبر من سنة 2016.

وتحمل الصفحة اسم تحدي تصميم العملات المصريّة، وتدعو المصممين إلى المشاركة بأعمالهم، ليتبين عدم صحة كل الادعاءات.

يشار إلى أن الصورة المغلوطة كانت لاقت عشرات المشاركات عبر المنصات حتى تبيّنت حقيقتها.