شرب "ماء النار" ورش أطفاله.. لغز تخلص مصري من حياته بطريقة مأساوية

شهدت منطقة منشأة ناصر التابعة لمحافظة القاهرة بمصر، واقعة مفجعة أليمة لإقدام عامل على إنهاء حياته بطريقة مأساوية عن طريق تناوله "ماء النار"، وإصابة أبنائه بذات المادة، وذلك بعد أن أقدمت زوجته على إقامة دعوى خلع ضده.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود شخص متوفى و2 مصابين من أبنائه داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبرفقتها سيارة، وبالفحص تبين وجود جثة عامل بورشة وبجواره ابناه مصابين بحروق شديدة جراء تعرضهما لرش مياه النار.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم لحالة كل منهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات عن الواقعة أن المتوفى هو من ارتكب تلك الواقعة حيث أحضر زجاجة مياه نار وسكب منها على أبنائه، مما تسبب في إصابتهم بحروق شديدة، ثم أقدم على تناول ما تبقى من زجاجة مياه النار، مما تسبب له في احتراق أعضائه الداخلية، وتسبب في وفاته، وكان ذلك بسبب إقامة زوجته دعوى خلع ضده، وحصولها على حكم بالنفقة من المحكمة.