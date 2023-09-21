مصر ترحب بجهود السعودية وعمان لتسوية أزمة اليمن
أكدت الخارجية المصرية على ثوابت الموقف المصري الداعية إلى أهمية دعم عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف اليمنية
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رحبت مصر بالجهود التي تضطلع بها السعودية وسلطنة عمان، على مسار دعم التوصل لحل مستدام للأزمة في اليمن.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، أعلنت مصر عن ترحيبها باستضافة السعودية لجولة من المحادثات مع وفد يمني من صنعاء لدعم تلك الجهود.
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وجددت مصر في البيان تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي مستدام يستند إلى مرجعيات الحل المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأكدت الخارجية على ثوابت الموقف المصري الداعية إلى أهمية دعم عملية سياسية جامعة لكافة الأطراف اليمنية، تحفظ وحدة الشعب اليمني وسيادته وسلامة أراضيه.
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