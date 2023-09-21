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سامح شكري يلتقي نظيره الإيراني
سامح شكري يلتقي نظيره الإيراني

وزير الخارجية المصري يلتقي بنظيره الإيراني في نيويورك

العربية.نت - وكالات
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن الوزير سامح شكري التقى مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء.

وأضاف أبو زيد في حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) أن اللقاء تم في مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.



ولم يذكر المتحدث تفاصيل ما دار في الاجتماع.

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وصرح محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، الشهر الماضي بأن "العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران موجودة وقائمة ولم تنقطع".

وفي مايو الماضي أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال لقائه سلطان عُمان هيثم بن طارق، إن إيران ترحب بإعادة العلاقات مع مصر.

قواسم مشتركة

ومن قبل قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني شهريار حيدري، إن القواسم المشتركة المختلفة بين إيران ومصر في القضايا الدولية ستؤدي إلى تطوير العلاقات الثنائية.

وعبر حيدري عن أمله في أنه مع افتتاح سفارتي البلدين سيتم تحسين وتوسيع العلاقات بين طهران والقاهرة.

يذكر أن إيران قطعت العلاقات الدبلوماسية مع مصر بعد اندلاع الثورة فى إيران و سقوط نظام الشاه في 11 فبراير 1979.

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