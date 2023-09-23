هيئة الانتخابات في مصر تعلن يوم الاثنين موعد وتفاصيل الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم السبت، أنها ستعلن يوم الاثنين القادم كافة المواعيد والتفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن من المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، خلال المؤتمر الصحافي "قرار مجلس الإدارة، بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية المرتقبة ومواعيدها".

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ووفقا للدستور المصري، فإنه يجب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل الثاني من مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهي في الثاني من أبريل نيسان المقبل.

ولم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميا خوض الانتخابات الرئاسية، لكن عددا من الأحزاب السياسية أعلنت دعمها ترشحه لولاية جديدة، من بينها حزب مستقبل وطن الذي يحظى بالأغلبية في مجلس النواب، وحزب المصريين الأحرار وحزب حماة وطن.

كما أعلن كل من عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، عزمهم خوض السباق الرئاسي.