كشف شبكة للإيقاع بالمراهقات وابتزازهن جنسياً في مصر
عاطل عن العمل له سوابق جنائية أنشأ حسابين وهميين على فيسبوك لاستقطاب فتيات من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل كـ"موديل"
كشفت مصر ملابسات وجود شبكة للإيقاع بالمراهقات وابتزازهن جنسياً في البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي أنها تمكنت من الكشف عن ملابسات ما تردد عن وجود شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت وابتزازهن جنسياً.
وقالت إنه، بالفحص، تبين أن ذلك النشاط يتم ارتكابه من خلال حسابين عبر موقع "فيسبوك" وأن وراءهما شخص عاطل عن العمل له سوابق جنائية وهو مقيم بمحافظة الجيزة. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط هذا الشخص، كما تم ضبط جهاز حاسب ألي وهاتف محمول و"هارد ديسك" محمول كانوا بحوزته.
وبفحص المضبوطات فنياً، تبين وجود آثار ودلائل على إدارته للحسابين، حيث يقوم من خلالهما بانتحال شخصيتين وهميتين ويستقطب الفتيات والسيدات من خلال إيهامهن بتوفير فرص عمل كـ"موديل" (عارضات أزياء) فيتم استدراجهن والتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن.
وذكرت الداخلية المصرية أن المتهم كان يقوم باستخدام تلك الصور والفيديوهات لتهديد الفتيات وابتزازهن، كما كان يقوم بتحريضهن على تصوير فيديوهات خادشة للحياء العام لمساومتهن وإجبارهن على ارتكاب أفعال منافية للآداب، كما كان يحصل على مبالغ مالية منهن نظير عدم نشر تلك الفيديوهات.
وقد تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.
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