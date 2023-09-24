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فيديو للصوص البطاطس يهز التواصل.. داخلية مصر تتحرك

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشرطة المصرية، اليوم الأحد، القبض على مجموعة أشخاص سرقت شاحنة نقل محملة بالبطاطس، واعتادت تنفيذ هذا السلوك، من خلال تفريغ المركبات وهي تسير على أحد الطرق في محافظة القليوبية القريبة من القاهرة.

فيديو يوثق الواقعة

فخلال اليومين الماضيين، أثار فيديو يوثق واقعة سرقة شاحنة البطاطس على منصات التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة في مصر، وسط مطالب بمعاقبة المتورطين.

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من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن "معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، أكدت قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 12 شخصا، بينهم 6 لهم معلومات جنائية، يتخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل".

كما أضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المركبات المستخدمة في الواقعة، وهي مركبة توك توك، و5 مركبات تروسيكل، من دون لوحات معدنية".

صورة المتهمين

وأرفقت الوزارة منشورها بصورة مموهة لوجوه الأشخاص الذين تم ضبطهم مع الأشياء المستخدمة في السرقة.

وكانت منصات التواصل قد ضجت خلال اليومين الماضيين بتداول مقطع فيديو لبعض الأشخاص وهم يقومون بسرقة شاحنة نقل محملة بالبطاطس، بتفريغ بعض العبوات منها وهي تسير في وضح النهار بأحد الطرقات في مصر.

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