نائبة "العصا" في مصر تبرر مقترحها حول عودة الضرب بالمدارس

في العام 2016 أصدر وزير التعليم المصري قرارا وزاريا شدد على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس.

مقترح لمجلس النواب

وأكد الوزير في الكتاب الدوري الذي يصدر سنويا وقبل انطلاق العام الدراسي على منع كافة أشكال العنف والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، إلا أن نائبة مصرية فجرت مفاجأة عندما قدمت اقتراحا إلى مجلس النواب خلال الأيام الماضية، شددت فيه على عودة الضرب مجددا ضمن آليات إعادة هيبة المعلم ومنحه صلاحيات أوسع في التأديب والعقاب ومنها الضرب بالعصا.

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وكشفت البرلمانية المصرية آمال عبد الحميد تفاصيل المقترح لـ"العربية.نت"، قائلة إنه لوحظ خلال الآونة الأخيرة في المجتمع المصري وجود متغيرات سلوكية واجتماعية في الأطفال والطلاب، وذلك نتيجة لعدم الانضباط في المدارس التي تعتبر أولا وأخيرا تربية قبل التعليم.

"تطالب باستخدام العصا"

وبررت مقترحها بعودة الضرب كنوع من فرض الانضباط لكي تعود إلى المدرسة قدرتها على إعادة التربية للطلاب وتقويم سلوكياتهم، مطالبة باستخدام العصا للتهذيب والإصلاح واحترام المعلمين والتعامل معهم بهيبة وقدسية وتبجيل.





وشددت البرلمانية المصرية التي تثير الجدل دوما بمقترحاتها الغريبة على ضرورة الوصول لموروث قديم تربوا عليه، وهي التربية والإصلاح في المدارس، وخلق أجيال مؤهلة تربويا ونفسيا، مشيرة إلى أنها تطالب الوزارة بتأهيل المعلم كذلك على كيفية استخدام عقوبة الضرب بالعصا لتربية الطلاب دون إيذائهم بدنيا أو التسبب له في إعاقة.

"الأسلوب الوحيد للتهذيب"

وقالت إنه في بريطانيا تجري الآن محاولة اللجوء لهذا النوع من العقاب في التربية والتعليم، وكذلك في بعض المدارس في أميركا، وهذا يعني أن هذا العقاب هو المنحى الوحيد لتأديب وتهذيب الطفل، وإجباره على احترام معلمه وضبطه أخلاقيا ومنع انفلاته، موضحة أن هذا ليس من الإرهاب النفسي للطفل، بل مجرد فرض للانضباط وتقويم المشاغبين ليكونوا عبرة وردعا لغيرهم.

"مكافأة المتميزين"

وأكدت أنها طالبت وبجوار استخدام العصا للمشاغبين بمكافأة الملتزمين والمنضبطين، مضيفة أن المدارس الأجنبية تعطي للطالب الملتزم والمتفوق مكافأة أو منحة مالية.

وكان هذا الاقتراح قد أثار جدلاً واسعاً بين المصريين على وسائل التواصل، حيث أيدت فئة قليلة آراء النائبة، فيما انتقد العديد هذا الاقتراح، مؤكدين أنه يشوه نفسية الطفل ويخالف القيم التربوية الحديثة التي تركز على بناء شخصية الطلاب.