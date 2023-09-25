إعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية بمصر.. إليك التفاصيل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مواعيد الانتخابات الرئاسية.

وكشف رئيس الهيئة وليد حمزة خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، عن دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، التي ستعقد تحت إشراف قضائي كامل، معلناً فتح باب الترشح للراغبين.

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بدء الترشيح من 5 إلى 15 أكتوبر

كما أضاف حمزة أنه سيخصص قاض لكل صندوق ويسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالمتابعة، موضحاً أنه سيتم إعلان القائمة الأولية للمرشحين وفترة الطعون وفترة الصمت والقائمة النهائية وإعلان النتائج، وبعدها انتخابات الإعادة في الداخل والخارج.

كذلك أردف أنه تم إصدار القرار 3 لسنة 2023 والذي يتضمن أن يبدأ الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من 5 إلى 15 أكتوبر، والانتخابات بالخارج في 1-2-3 ديسمبر وداخل مصر في 10-11-12 ديسمبر، لافتاً إلى أنه في حالة الإعادة تجري الانتخابات في 8-9-10 يناير 2024.

ومضى قائلاً إنه إذا لم تصل الانتخابات مرحلة الإعادة، تعلن النتائج في 18 ديسمبر، أما لو وصلت فستعلن النتائج في 16 يناير.

10 آلاف و85 لجنة فرعية

وتضمن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح، حيث دعت الهيئة الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط بالتقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتباراً من 5 وحتى 14 أكتوبر.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى البلاد.

وكان كل من رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، قد أعلنوا عزمهم خوض السباق الرئاسي.