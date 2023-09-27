جريمة مروعة.. موظف يقتل زميلته رمياً بالرصاص داخل جامعة القاهرة
فوجئ الموظفون والطلاب بموظف يطلق النيران على زميلته لتسقط جثة هامدة ويفر بعدها هارباً
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شهدت جامعة القاهرة في مصر جريمة مروعة، صباح اليوم الأربعاء، حيث قتل موظف زميلته رميا بالرصاص وفر هاربا.
وشهد مبنى رعاية الشباب داخل كلية الآثار بالجامعة، الجريمة المروعة، حيث فوجئ الموظفون والطلاب بموظف يطلق النيران على زميلته، لتسقط جثة هامدة ويفر بعدها هاربا.
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وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، حيث بدأت في استجواب الموظفين وشهود العيان لمعرفة ملابسات الحادث.
وتقوم بفحص كاميرات المراقبة لكشف كافة التفاصيل منذ لحظة دخول الموظف للجامعة ولحظة وقوع الحادث وكيفية هروبه.
وقررت النيابة تكليف المباحث بسرعة ضبط المتهم وكشف ملابسات الحادث.
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