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رئيس الشورى الإيراني ورئيس البرلمان المصري
رئيس الشورى الإيراني ورئيس البرلمان المصري

رئيسا الشورى الإيراني والبرلمان المصري يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي

أكد رئيس البرلمان المصري ضرورة بذل الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات بين طهران والقاهرة في إطار منظمة بريكس

قناة العربية
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التقى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي، على هامش اجتماع لمجمع برلمانات دول منظمة بريكس في جنوب إفريقيا.

قاليباف وجبالي
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  • قاليباف وجبالي
  • من اجتماع رئيس الشورى الإيراني ورئيس البرلمان المصري
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قاليباف وجبالي
قاليباف وجبالي
من اجتماع رئيس الشورى الإيراني ورئيس البرلمان المصري
من اجتماع رئيس الشورى الإيراني ورئيس البرلمان المصري

وأكد المسؤولان ضرورة رفع مستوى التعاون الثنائي، وتبادلا الدعوات لزيارة البلدين.

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وقال قاليباف إن اللقاء فرصة جيدة لتعزيز العلاقات الثنائية.

بدوره، أكد رئيس البرلمان المصري ضرورة بذل الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات بين طهران والقاهرة في إطار منظمة بريكس.

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