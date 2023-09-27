رئيسا الشورى الإيراني والبرلمان المصري يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي
أكد رئيس البرلمان المصري ضرورة بذل الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات بين طهران والقاهرة في إطار منظمة بريكس
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التقى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي، على هامش اجتماع لمجمع برلمانات دول منظمة بريكس في جنوب إفريقيا.
وأكد المسؤولان ضرورة رفع مستوى التعاون الثنائي، وتبادلا الدعوات لزيارة البلدين.
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وقال قاليباف إن اللقاء فرصة جيدة لتعزيز العلاقات الثنائية.
بدوره، أكد رئيس البرلمان المصري ضرورة بذل الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات بين طهران والقاهرة في إطار منظمة بريكس.
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