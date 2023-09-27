رئيسا الشورى الإيراني والبرلمان المصري يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي

هل يجهض الحوثيون عملية السلام في اليمن؟

ما مستقبل السلام في اليمن بعد العمل العدائي #الحوثي الأخير ضد أفرادٍ من قوة دفاع البحرين؟ هل سيلتزم الحوثيون بالعملية السلمية ومخرجات المباحثات الجارية، أم أنهم يسعون لفرضِ أمر واقع على اليمنيين من خلال عودة الهجمات المسلحة والترهيب؟