دماء في حرم جامعة القاهرة.. آخر رسائل من القاتل لزميلته

جريمة بشعة شهدها حرم جامعة القاهرة بإقدام موظف على قتل زميلته بأعيرة نارية ومن مسافة 10 أمتار، لرفضها الزواج منه في سيناريو مشابه لقضية طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف التي هزت مصر قبل أشهر وانتهت بإعدام القاتل محمد عادل.

خلافات مع مديره

جديد قضية جامعة القاهرة ما كشفه والد موظفة كلية الآثار المقتولة على يد زميلها الذي أنهى حياته بنفس السلاح حين حاصرته قوات الشرطة، فقد أكد والد نورهان أن المتهم كان قد تشاجر مع مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية وتم تقديم مذكرة فيه وتم الاستشهاد من قبل مدير الإدارة بالضحية نورهان وبموظفة أخرى للإدلاء بشهادتيهما، وتأكيد الواقعة أو نفيها، موضحًا أن الإدارة القانونية بالكلية استدعت المتهم وبسؤاله أقر بحقيقة مشاجرته مع مديره في العمل وتعديه عليه بالضرب نتيجة خلافات في المرتبات والمكافآت. وفق ما نقل موقع "القاهرة 24".

مادة اعلانية

تعدى على مديره

وأشار والد الضحية، إلى أن الإدارة القانونية عندما استشهدت بها أخبرتهم بأن المتهم تشاجر مع مديره في العمل وتعدى عليه بالضرب بالفعل، مشيرًا إلى أنه عندما عاتب ابنته على قدومها لـلإدلاء بشهادتها في الواقعة أخبرته بأنها لم تقل إلا الحق.

كما أكد الأب المكلوم، أن المتهم أرسل لابنته رسائل نصية يهددها فيها بعد أن أدلت بشهادتها أمام الإدارة القانونية بالجامعة، لافتًا إلى أن المتهم استمر في إرسال رسائل تهديد ووعيد له ولابنته.

خشيت أن تضره

لكن الضحية رفضت اتخاذ إي إجراء قانوني ضد المتهم لعدم رغبتها حتى لا تسبب له ضررا، قائلًا: "كان بيبعتلها رسايل تهديد يهددها وكانت بترفض تاخد إجراء قانوني عشان متضروش، وكانت بتقولي بلاش نضره يا بابا لأنه شاب على قد حاله وفي مقتبل العمر".

سبق حبسه

إلى هذا، كشفت التحريات، أن المتهم قام بإضرام النيران في سيارة القتيلة قبل 5 سنوات لرفضها الزواج منه، كما كان يرسل لها رسائل تهديد على هاتفها، ما اضطرها إلى ابلاغ الأجهزة الأمنية عنه وقد ألقت القبض عليه وأحيل إلى المحكمة التي قضت بحبسه.

وبحسب أقوال شهود العيان، فقد توجّه المتهم إلى الجامعة صباح الأربعاء، ثم ذهب إلى مكتب رعاية شؤون الطلاب حيث تعمل القتيلة وأخرج سلاحاً نارياً وأطلق 6 طلقات نحوها، لتسقط جثة هامدة في الحال، ثم فر هارباً.

فحص الكاميرات

وكانت الأجهزة الأمنية قد انتقلت لموقع الحادث فور وقوعها حيث قامت باستجواب الموظفين وشهود العيان لمعرفة ملابسات الحادث، كما قامت بفحص كاميرات المراقبة لكشف كافة التفاصيل منذ لحظة دخول الموظف للجامعة إلى لحظة وقوع الحادث وكيفية هروبه. وقد تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.