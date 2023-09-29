في 24 ساعة فقط.. 3 جرائم قتل نساء بسبب "الحب" في مصر

"من الحب ما قتل"، هذه المقولة تجسدت 3 مرات خلال 24 ساعة فقط، فقد شهدت مصر 3 جرائم بشعة راح ضحيتها 3 سيدات على خلفية علاقات عاطفية.

الأولى قتلت برصاص زميل رغب في الارتباط بها ورفضته، والثانية أنهى خطيبها السابق حياتها بالخرطوش، والثالثة قتلها طليقها بدعوى الشك في سلوكها رغم انتهاء علاقتهما.

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دماء في حرم جامعة القاهرة

صباح يوم الأربعاء، شهدت جامعة القاهرة جريمة مروعة، حيث قتل موظف زميلته رميا بالرصاص وفر هاربا.

فقد شهد مبنى رعاية الشباب داخل كلية الآثار بالجامعة، الجريمة المروعة، حيث فوجئ الموظفون والطلاب بموظف يطلق النيران على زميلته، لتسقط جثة هامدة ويفر بعدها هاربا ثم ينتحر بنفس السلاح.

وتبين أن الموظفة تدعى نورهان حسين مهران وتبلغ من العمر 32 عاماً وهي تعمل موظفة في كلية الآثار بالجامعة. وقبل سنوات قد تقدم لها الجاني ويدعى أحمد ح. ويبلغ من العمر 35 عاما وهو يعمل أخصائياً برعاية الشباب بكلية الزراعة، لكنها رفضته وأخبرته بأسباب رفضها، إلا أنه لم يتقبل الأمر وكان يحاول دوماً مضايقتها وانتزاع موافقتها على الزواج منه.

قتل خطيبته السابقة

وفي منطقة عمارات العبور بالقاهرة، أقدم شاب على قتل خطيبته السابقة بالخرطوش.

التحريات كشفت أن خطيبها السابق كان يذهب لمقر عملها محاولا التودد إليها إلا أنها رفضت العودة مرة أخرى لتلك العلاقة لكنه لم يقبل بذلك وهددها.

ومع إصرار الفتاة على موقفها، أشهر سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" في وجهها أمام المارة وأطلق عليها النار لتغرق في دمائها.

تمكن الأهالي من الإمساك بالشاب، وأصابه أحدهم بطلق ناري، ثم أبلغوا الشرطة التي تحفظت عليها بأحد مستشفيات مدينة نصر لحين تلقي العلاج وخضوعه للتحقيقات.

قتل طليقته

أما في حي العمرانية في الجيزة، فقد شهد جريمة قتل ثالثة مؤسفة حين مزق شخص طليقته أمام المصنع محل عملها بسبب الشك في سلوكها.

وأوضحت جهود البحث والتحري مقتل عاملة تدعى "سمية" 35 سنة طعنا بسكين على يد طليقها.

ودلت التحريات أن المتهم انتظر خروج الضحية من المصنع واعتدى عليها بسكين أمام المارة بسبب شكه في وجود علاقة بينها وبين مالك المصنع.

بتقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسه.