ولادة داخل قطار في مصر.. و3 أطباء بالصدفة أنقذوا الأم والجنين

إشادة واسعة على مواقع التواصل بموقف 3 أطباء في مصر، بعدما تمكنوا من مساعدة فتاة عشرينية من الولادة داخل عربة قطار متجه إلى الصعيد.

صرخات آلام المخاض

ومع اقتراب القطار من محطته بأسيوط، كان الركاب ينتظرون بفارغ الصبر رؤية أمتعتهم ليحملوها قبل نزولهم من القطار بعد أقل من ساعة تقريبا، دوت في القطار صرخات عالية لامرأة عشرينية فاجأتها آلام المخاض.

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ومع القلق الذي أصاب الجميع، شاءت الأقدار أن يتواجد طبيب أمراض نساء برفقة زوجته التي تبين أنها طبيبة أطفال، وقد اقتربوا منهم. جمعوا بين جراح ومسعف، فلعبت الصدفة دورًا مفاجئًا في وصول الطفلة "شمس"، قبل أن يصل القطار إلى محطته الأخيرة في أسيوط.

تصادف وجود 3 أطباء

لحظات حاسمة في حياة الأم والجنين على متن قطار الصعيد، لكن شهامة الأطباء أنقذتها هي وابنتها، كما كتب طبيب القلب الدكتور عصام نان في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: قائلًا: "فجر اليوم، أثناء عودتي من القاهرة، بالقرب من محطة ملوي، كانت فتاة تبلغ من العمر عشرين عامًا تصرخ، وعندما كنت أنا والدكتور إسلام أبو شامة، طبيب أمراض النساء، وزوجته وجاء إليها طبيب أطفال أيضاً، وتبين أنها ولادة طارئة، ثم أبلغنا قائد القطار بضرورة إيقافه في أقرب محطة، وبالفعل استجاب وأوقفوه في محطة مركز ديروط، حتى على الرغم من أنه كان قطارا للمحافظات فقط".

وأضاف "ربما كانت استجابة رئيس القطار لنداءات الأطباء والركاب سببا سريعا لإنقاذ المرأة، حيث كان يعتزم التوقف في مدينة أسيوط، إلا أن الوضع الطارئ أجبره على التوقف لمدة ساعة تقريبا".

"شمس تتعجل الوصول"

وبحسب الطبيب: "بعد توقف القطار، أصبح من الواضح أن الألم ربما لا يستطيع الانتظار، وتبين أن الولادة في القطار خطيرة حتى الوصول إلى المستشفى، بحسب الدكتور إسلام، خريج الطب من أسيوط ومن سكان محافظة سوهاج، الذي قرر مواصلة عملية الولادة رغم عدم توفر الأدوات الطبية، بالإضافة إلى ذلك، وكانت الحالة عذراء وتحتاج إلى عمل شق في جدار المهبل".

وتابع "الطفلة الجميلة شمس ولدت قبل وصولها لمحطة أسيوط وحالتها جيدة".

من جانبه كشف الطبيب إسلام أبوشامة، أخصائي النساء والتوليد، الذي أجرى عملية الولادة أن الأم ظلت تعاني من الأم الولادة لمدة 4 ساعات دون أن تعلم أنها على وشك الولادة.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن جميع الموجودين في عربة القطار تحركوا سريعًا وزودوهم بملاءة أحاطوا السيدة بها أثناء الولادة، وأخلى الركاب نحو 7 مقاعد لتتمدد عليها الأم خلال العملية التي مكثت نحو ساعة.

بعد نجاح عملية الولادة في القطار، أطلقت الزغاريد بين الركاب ابتهاجا بوصول الطفلة "شمس" إلى الدنيا.