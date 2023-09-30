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مرفت السيد أحمد
الدكتورة مرفت السيد أحمد

أول سيدة تترشح لرئاسة الزمالك: سأصالح الجميع وأؤجر الاستاد

القاهرة - العربية.نت
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كأول سيدة تترشح لرئاسة نادي الزمالك المصري في الانتخابات المقرر لها 20 أكتوبر المقبل، كشفت الدكتورة ميرفت السيد أحمد عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك عن أسباب تفكيرها في الترشح للمنصب وما تنوي القيام به حال فوزها.

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وقالت إن الأزمة غير العادية التي يمر بها النادي المصري الكبير والتي يعلم عنها الجميع بداية من زملائها المرشحين لرئاسته مرورا بالأعضاء ووصولا لرجل الشارع العادي هي ما دفعها لهذه الخطوة التي تعتقد أنها بإمكانياتها وقدراتها وخبراتها ستكون الأصلح في التعامل معها.

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أما بالنسبة لخططها المستقبلية حال فوزها بإدارة النادي، قالت إن خطوتها الأولى ستكون جمع أعضاء الجمعية العمومية لشكرهم على ثقتهم فيها، ثم فتح الاستاد وتأجيره لجمهور نادي الزمالك، ثم دعوة جميع الهيئات لاجتماع ودي لحل المشكلات العالقة مع القلعة البيضاء.

من هي مرفت السيد؟

وفي إطار حملتها الانتخابية، قدمت الدكتورة مرفت السيد أحمد سيرتها الذاتية فهي حاصلة على بكالريوس تربية رياضية، من الدفعة الأولى المتخصصة في الإدارة، حاصلة على دبلومة الإدارة الرياضية بامتياز، وحصلت على الماجيستير والدكتوراة، في إدارة الهيئات الرياضية.

كما أنها حاصلة على درجة الزمالة من مؤسسة ناصر العسكرية، تدرجت في الوظائف في مجال الشباب والرياضة، بداية من أخصائي حتى وكيل وزارة لمدة 5 سنوات، على أكبر إدارات مركزية في الوزارة.

وكانت رئيسًا للكرة النسائية في منطقة الجيزة من 2001 لـ 2005، أول مؤسسة نشاط للمرأة في وزارة الشباب والرياضة، وأمور أخرى، هذا بالإضافة إلى مشاركتها في مجال الشباب والمرأة، والمنشآت الشبابية والرياضية.

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