رغم اعترافها بجريمتها.. كيف حصلت آكلة جثة ابنها على البراءة؟

رغم أن جريمتها هزت مصر والوطن العربي فإن صدور الحكم ببراءة المتهمة بقتل طفلها وطهي جثته وأكل أجزاء منها، كان صادما.

والسؤال المهم: كيف قضت المحكمة ببراءتها رغم اعتراف المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة البشعة؟

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دوافع البراءة

محامي المتهمة فجر مفاجآت مثيرة أدت لحصول المتهمة على حكم البراءة.

فقد قال المحامي حسن بلاسي لـ"العربية.نت"، إن السبب في صدور هذا الحكم تقصير شديد من الخبراء المعاونين للجهات القضائية، فقد اتهمتهم المحكمة بالتراخي في أداء دورهم وعدم قيامهم بواجبهم على نحو صحيح، بل طالبت بمعاقبتهم.

وأوضح أن التقرير السابق الذي صدر عن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، انتهى إلى أن المتهمة سليمة ولا تعاني أي أمراض نفسية ومسؤولة عن أفعالها وتصرفاتها، ولو تم الاعتماد على هذا التقرير لصدر حكم مغلظ بحق المتهمة.

المحكمة تيقنت أنها مصابة بالجنون

لكن المحكمة حين ناقشت المتهمة تبين أن السيدة لديها اضطراب وغير سوية، ولذلك ثبت في يقين المحكمة أن التقرير الصادر من مستشفى العباسية غير صحيح، وفق المحامي.

وبالتالي طالب المحامي المحكمة بعدم الأخذ بهذا التقرير وإعادة عرض المتهمة على لجنة مكونة من أساتذة بكلية الطب، ووافقت المحكمة على ذلك.

لحظة النطق ببراءة الأم المتهمة بقتل ابنها وطبخ أجزاء منه في الشرقية#العربية_مصر pic.twitter.com/ocj2JhiA8r — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) September 30, 2023

كما أضاف أن اللجنة الخماسية التي شكلتها المحكمة انتهت إلى عدم سلامة الأم، وإصابتها بالفعل باضطراب عقلي وقت ارتكابها الجريمة.

وقال محامي المتهمة إن المحكمة تأكدت من تقصير الجهات المعاونة، ووجود عجز مهني ظهر في التقرير الذي لم تطمئن إليه، ولذلك قامت بالاستعانة باللجنة الخماسية لإصدار تقرير بدلا من التقرير الأول، مضيفا أنه فور التأكد من إصابة الأم بالاضطراب العقلي قضت المحكمة ببراءتها.

إيداعها مستشفى الأمراض العقلية

وكانت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، قد قضت، اليوم السبت، ببراءة هناء محمد حسن حتروش، البالغة من العمر 37 سنة، من تهمة قتل ابنها وأكل أجزاء من جثته بعد طهيها.

وأمرت المحكمة بإيداعها مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية لتلقي الرعاية اللازمة.

ادعاء بالتعرض للسحر

وفي جلسة سابقة للمحكمة ادعت المتهمة أن تعرضها للسحر وراء ارتكابها الجريمة البشعة، مؤكدة بالفعل أنها ليست مريضة.

وقالت الأم المتهمة إنها لا تعاني من الجنون أو الصرع بل تعاني من أعمال سحر ودجل.

وأضافت أن أحد الشيوخ أكد لها أنها تعرضت لسحر ويتوجب عليها فعل أي شيءٍ لفكه والخلاص منه، مضيفة أنها قتلت طفلها لكي تتخلص من بعض الأشياء الغريبة والمريبة التي كانت تعاني منها، وشعرت بالراحة بعد قتل طفلها وطهيه.

اعترافات المتهمة

وكانت النيابة المصرية قد كشفت تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها محافظة الشرقية قبل شهور، وتضمنت ذبح السيدة لطفلها البالغ من العمر 5 سنوات وطهي جثته وأكلها.

وأعلنت النيابة حينها أن الأم اعترفت بارتكاب الجريمة، وتوصل فريق من المحققين إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة.

وأكدت النيابة أنه لم يثبت اختلال القوى العقلية للمتهمة أو صحتها النفسية كسبب لارتكابها للجريمة، وهو ما لم تُسفر عنه التحقيقات بل توصلت إلى عكسه، مضيفة أن شواهد وأدلة عديدة سواء خلال إجراءات المعاينة، أو استجواب المتهمة أو سؤال الشهود، أكدت رجاحة وسلامة قواها العقلية والنفسية.