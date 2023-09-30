شاهد لحظة النطق ببراءة آكلة ابنها بعد تقطيعه وطبخ أجزائه

وسط جو من الرهبة، أصدر القضاء المصري، اليوم السبت، حكمه في قضية شغلت الرأي العام في البلاد، لفظاعتها، وحيرت الملايين لأشهر.

لحظة النطق ببراءة الأم المتهمة بقتل ابنها وطبخ أجزاء منه في الشرقية#العربية_مصر pic.twitter.com/ocj2JhiA8r — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) September 30, 2023

فقد برأت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي وخالد حافظ وشادي المهدي عبد الرحمن، وسكرتارية نبيل شكري، هناء محمد حسن حتروش، البالغة من العمر 37 سنة، من تهمة قتل ابنها وأكل أجزاء من جثته بعد طهيها.

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إلا أنها أمرت المحكمة بإيداعها مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية لتلقي الرعاية اللازمة.

ظهرت هادئة

فيما تصاعدت أصوات من القاعة تهلل لهذا الحكم، صادحة "يحيا العدل".

غير أن وجه المتهمة لم يظهر بشكل واضح، ولم تعرف تفاصيل عن حالتها خلال الجلسة.

إلا أن بعض المقتطفات الخاطفة أظهرتها هادئة، دون إصدار أي تعليق.

طبخته وأكلته

وكان الأمن ألقى القبض على هناء، عقب اتهامها بقتل ولدها سعد محمد سعد، ابن الـ 5 سنوات، في أبريل الماضي.

ليتبين لاحقا من التحريات أن الأم قتلت الصغير وأكلت أجزاء من جثته بعد طبخها داخل منزلها في قرية كفر أبو شلبي.

وقد اعترفت المتهمة خلال التحقيق معها بأنها أقدمت على فعلتها هذه بسبب الخلافات المتكررة مع طليقها والد الصغير وأسرته.

"تعرضت للسحر"

كما أقرت حينها بأن أحد الشيوخ أكد لها أنها تعرضت لسحر ويتوجب عليها فعل أي شيءٍ لفكه والخلاص منه، فقتلت ابنها كي تتخلص من هذا السحر، وفق ما ألهمها تفكيرها.

لتوجه لها لاحقا تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتحال مسجونة إلى المحاكمة الجنائية.