فيديو.. السيسي للمصريين: أمامكم فرصة للتغيير في الانتخابات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إن المصريين أمامهم فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية القادمة.

"أمامكم فرصة للتغيير"

وقال السيسي في كلمة خلال مؤتمر "حكاية وطن" في العاصمة الإدارية الجديدة "أمامكم فرصة للتغيير في الانتخابات القادمة".

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ثم تلا قوله تعالى: "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

"الإساءة لها أجر"

وندد الرئيس المصري بالشائعات والإساءة التي تطال الحكومة، مؤكدا "أن الإساءة لها أجر عند الله".

إلى هذا، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين الماضي إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في العاشر من ديسمبر كانون الأول المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية.

"لم يعلن الترشح حتى الآن

ولم يعلن السيسي حتى الآن رسمياً خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن عددا من الأحزاب السياسية أعلن دعم ترشحه لولاية جديدة. وبدأت هذه الأحزاب، ومن بينها حزب مستقبل وطن الذي يحظى بالأغلبية في مجلس النواب وحزب المصريين الأحرار وحزب حماة وطن، بالفعل جمع التوكيلات اللازمة لترشح السيسي.