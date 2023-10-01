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الإعلامية سارة حسن
الإعلامية سارة حسن

في غيبوبة منذ 3 أشهر.. إعلامية مصرية تحت وطأة مرض خطير

سارة حسن خضعت منذ فترة طويلة لعملية جراحية في المخ من أجل إزالة ورم خبيث ثم بدأت بعدها بتلقي جرعات الكيمياوي

القاهرة - أحمد الريدي
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3 أشهر في غيبوبة تامة بسبب سرطان المخ، هو ما تعاني منه الإعلامية المصرية، سارة حسن، التي اختفت عن الساحة منذ فترة طويلة بسبب مرضها.

الإعلامية المصرية دينا يحيى قررت أن تكتب عن زميلتها، وذلك من خلال حسابها على "فيسبوك"، مؤكدة أن زميلتها وصديقتها سارة حسن منذ 3 أشهر وهي في غيبوبة تامة، بسبب معاناتها من سرطان المخ.

سارة حسن
سارة حسن
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وعقبت قائلة "للأسف عجز الأطباء عن العلاج.. وسارة دلوقتي بين ايدين ربنا.. مش محتاجة غير الدعاء"، وهو الأمر الذي أصاب الجميع بالحزن، طالبة من متابعيها الدعاء لزميلتها، خاصة أن الدعاء يغير القدر، متمنية أن تعود زميلتها كما كانت في كامل صحتها وعافيتها.

الإعلامية المصرية سارة حسن تعاني منذ فترة طويلة من سرطان المخ، حيث خضعت من قبل لعملية جراحية في المخ من أجل إزالة ورم خبيث.

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وفي العام الماضي أعلنت عودتها لتلقي جرعات علاج الكيمياوي، ولكن هذه المرة بجرعات مكثفة، وطلبت من أصدقائها ومحبيها الدعاء لها من أجل تجاوز هذه المحنة الصحية الصعبة.

وظهرت سارة حسن في الصور التي نشرت لها خلال فترة المرض، وهي في حالة صعبة، بسبب تأثير جرعات الكيمياوي على جسدها، لكنها كانت متماسكة وتطلب من الجميع الوقوف إلى جوارها ومساندتها في محنتها بالدعاء.

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