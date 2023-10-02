بعد حريق مديرية الأمن.. محاكمة متهمين بـ"خلية ولاية الإسماعيلية"

بعد ساعات قليلة من اندلاع حريق التهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا اليوم الاثنين في نظر محاكمة المتهمين في خلية ولاية الإسماعيلية الإرهابية.

وتضمنت القضية التي حملت رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، المعروفة بـ"خلية ولاية الإسماعيلية" اتهامات لعناصر إرهابية بالتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، و تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية والتخطيط لتفجير محكمة الإسماعيلية.

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وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين ارتكبوا أعمال التحريض على العنف وخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية بالمنشآت الحيوية والعامة بالإسماعيلية ومدن فايد والتل الكبير وأبو صوير.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بوضع عبوات ناسفة بمحطة الصرف الصحي بمدينة التل الكبير، وإلقاء 3 عبوات بالمنطقة الصناعية بدائرة مركز أبوصوير وموقف سيارات الأجرة، ومحطة السكة الحديد بالمدينة أسفل برج كهرباء للضغط العالي بعزبة عطية الناظر.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بوضع عبوات ناسفة بالشواطئ العامة بمدينة فايد السياحية ومنها شاطئ الياسمين والأوركيد، كما قاموا بتعطيل العمل بإدارة الكراكات بهيئة قناة السويس.

وكان حريق قد اندلع في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وأدى لإصابة العشرات.

ووصل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تفقد الموقع ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء الحادث.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغات، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار عبدالغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.