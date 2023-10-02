السيطرة على حريق بمديرية أمن الإسماعيلية في مصر.. إصابة 38 والسلطات تحقق

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأنه قد تمت السيطرة على حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، ذلك الحريق الذي نشب، في ساعة مبكرة من الاثنين، ما أسفر عن سقوط مصابين وانهيار الواجهة الرئيسية للمبنى. ولم تصدر أية بيانات رسمية حول حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية (من محافظات قناة السويس) حتى الآن، فيما وجه النائب العام فريقا من أعضاء النيابة بالتحقيق في الحادث.

كاميرا العربية ترصد آثار الحريق الذي اندلع في مبنى مديرية الأمن في الإسماعيلية بمصر#العربية pic.twitter.com/iCgNyZHP9G — العربية (@AlArabiya) October 2, 2023

وتحدثت مصادر طبية مصرية عن إصابة 38 شخصاً على الأقل جراء الحريق. من جهته، أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن 50 سيارة إسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وتجري المتابعة.

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مبنى مديرية أمن #الإسماعيلية في مصر متفحم جرّاء الحريق الهائل الذي اندلع فيه.. فيما لم تصدر بيانات رسمية حول حريق حتى الآن #العربية pic.twitter.com/GwbvWPnTpN — العربية (@AlArabiya) October 2, 2023

ونجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس، من السيطرة على حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية وبدأت عملية تبريد المبنى. وقالت وسائل الإعلام المصرية إن القوات المسلحة دفعت بطائرتين للمساعدة في إخماد الحريق. من جانبها ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية أن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق وأخمدت النيران.

مدير مكتب صحيفة المصري اليوم بالإسماعيلية هاني عبد الرحمن سليمان : لا يوجد وفيات حتى الآن في حريق مبنى مديرية أمن #الإسماعيلية #مصر #العربية pic.twitter.com/uS1abIIpBu — العربية (@AlArabiya) October 2, 2023

وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بإرسال فريق أمني تحت إشراف وزير الداخلية المصري لمعرفة أسباب حريق الإسماعيلية، فيما وصل فريق فني وهندسي إلى مديرية أمن الإسماعيلية لتقييم أضرار الحريق.

وكانت ألسنة النيران قد امتدت إلى عدة طوابق في المبنى، فيما توجهت قيادات إلى موقع المقر لمتابعة التعامل مع الحريق، من بينها محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن عدد الضحايا المحتملين، لكن عادة ما يكون هناك عناصر من قوات الأمن في هذا المبنى في كل ساعات النهار والليل.

وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاولة تطويق النيران.

وفور نشوب الحريق، الذي لم يُعرف مصدره، بدأت عمليات إخلاء سريعة لأفراد وعناصر شرطية من داخل مديرية الأمن. كما تم إخلاء عدد من المساجين الذين كانوا داخل مديرية الأمن.

وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" برفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات الإسماعيلية لاستقبال مصابي حريق مديرية الأمن

وأكد شاهد عيان سقوط مصابين جراء الحريق، مشيرا إلى تواجد عناصر وأفراد داخل المديرية بالداخل وقت اندلاع الحريق الكبير.











من الحريق حريق في مديرية أمن الإسماعيلية من الحريق (بوابة أخبار اليوم) من الحريق (بوابة أخبار اليوم) من الحريق (بوابة أخبار اليوم) من حريق مديرية أمن الاسماعيلية

ورصدت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي الحريق المروع الذي بدا مستعراً في عدة طوابق بالمبنى.

ورفعت السلطات أي مواد سريعة الاشتعال أو ذخيرة أو أسلحة من داخل المديرية لمنع حدوث تداعيات أكبر.

ومن جانبه، تابع وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق مع القيادات الأمنية في الإسماعيلية جهود عمليات الإطفاء والاطمئنان على الأفراد والضباط.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.