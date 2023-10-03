السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.. تعرف على منافسيه!

أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ترشحه لولاية رئاسية جديدة.

ومنذ إعلانه أمس الاثنين نيته الترشح، توافد آلاف من أنصاره في حافلات نحو الميادين في القاهرة حيث وضعت منصات بينما رفعت لافتات مكتوب عليها "نعم للاستقرار".

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وفي عامي 2014 و2018، فاز السيسي بنسبة 96 في المئة ثم 97 في المئة من الأصوات.

أبرز المنافسين

وأعلنت عدة شخصيات عزمها الترشح للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، أبرزهم أحمد الطنطاوي وعبد السند يمامة عن حزب الوفد وحازم عمر عن حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران عن الحزب المصري الديمقراطي.

لكن المرشح أحمد الطنطاوي (44 عاما) يواصل جمع التوكيلات الشعبية لدعم ترشحه.

ويحتاج الطنطاوي إلى 25 الف توكيل من 15 محافظة، طبقا للقانون، لاستيفاء أوراق ترشحه للرئاسة.

الجدول الزمني للانتخابات

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت الجدول الزمني للماراثون الرئاسي 2024.

وحددت موعد تلقي طلبات المرشحين لهذا الاستحقاق الدستوري ما بين الخامس والـ14 من أكتوبر.

شروط الترشح

ووفق الدستور المصري يشترط للترشح للانتخابات الرئاسية حصول المرشح على تزكية 20 عضواً في الأقل داخل مجلس النواب أو جمع توكيلات شعبية من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة في الأقل، على أن يكون الحد الأدنى في كل محافظة 1000 مؤيد.