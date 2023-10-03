وسط النيران.. لوح بكشاف الهاتف لإنقاذه من حريق الإسماعيلية

في مشهد تقشعر له الأبدان، لجأ أحد الأشخاص العالقين في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية إلى "كشاف" هاتفه المحمول لطلب النجدة.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أحدهم وهو يلوح بإضاءة الموبايل من قلب المبنى المشتعل بالنيران.

كاميرا العربية ترصد آثار الحريق الذي اندلع في مبنى مديرية الأمن في الإسماعيلية بمصر#العربية pic.twitter.com/iCgNyZHP9G — العربية (@AlArabiya) October 2, 2023

مادة اعلانية

فيما سمع صوت أحد الموجودين خارج المبنى وهو يشير إلى الرجل الذي كان يقف على شرفة مبنى مديرية أمن الإسماعيلية التي غطاها الدخان الأسود.

ووقع حادث حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية أمس الاثنين، وأسفر عن سقوط 38 مصاباً بحسب مصادر طبية.

"كشاف الهاتف" ينقذ أحد الأشخاص العالقين في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية: استخدمه لطلب النجدة#العربية_مصر pic.twitter.com/KRuTmG3FtE — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) October 2, 2023

فيما كشف بيان رسمي للنائب العام المصري تفاصيل الحادث الذي أسفر عن تفحم بكامل مبنى مديرية الأمن، وتصاعد ألسنة اللهب من طوابقه العُليا، مضيفا أن رجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائرات للقوات المسلحة، واصلوا في سعي حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.

وأضافت النيابة أنه تم تشكيل فريق من المحققين للتحقيق في الواقعة وتم سؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، مؤكدة أنها ما زالت تواصل التحقيقات.