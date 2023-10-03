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الرجل وهو يلوح بإضاءة هاتفه وسط النيران المشتعلة

وسط النيران.. لوح بكشاف الهاتف لإنقاذه من حريق الإسماعيلية

دبي - العربية.نت
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في مشهد تقشعر له الأبدان، لجأ أحد الأشخاص العالقين في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية إلى "كشاف" هاتفه المحمول لطلب النجدة.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أحدهم وهو يلوح بإضاءة الموبايل من قلب المبنى المشتعل بالنيران.

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فيما سمع صوت أحد الموجودين خارج المبنى وهو يشير إلى الرجل الذي كان يقف على شرفة مبنى مديرية أمن الإسماعيلية التي غطاها الدخان الأسود.

ووقع حادث حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية أمس الاثنين، وأسفر عن سقوط 38 مصاباً بحسب مصادر طبية.

فيما كشف بيان رسمي للنائب العام المصري تفاصيل الحادث الذي أسفر عن تفحم بكامل مبنى مديرية الأمن، وتصاعد ألسنة اللهب من طوابقه العُليا، مضيفا أن رجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائرات للقوات المسلحة، واصلوا في سعي حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.

وأضافت النيابة أنه تم تشكيل فريق من المحققين للتحقيق في الواقعة وتم سؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، مؤكدة أنها ما زالت تواصل التحقيقات.

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