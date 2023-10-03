"مشاجرة" في مطروح المصرية تشعل شائعات.. وهذا ما جرى!

أثارت صور ومقاطع مصورة انتشرت بشكل واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل بين المصرييين، لشجار في مدينة مطروح غرب الإسكندرية، العديد من الشائعات.

نشبت مشاجرة بين بعض الشباب بمدينة #مطروح بسبب التنافس على إلتقاط صور مع شعراء ليبيين وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/Ab0Q103y5h — وزارة الداخلية (@moiegy) October 2, 2023

فتارة زعم البعض أنها احتجاجات سياسية وطوراً شجار عنيف، ما دفع السلطات الأمنية إلى التدخل وكشف الملابسات.

مادة اعلانية

فقد أكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب على حسابها في منصة أكس (تويتر سابقا) أنه تم ضبط المتورطين في تلك "المشاجرة" .

كما أوضحت أن السبب كان التسابق على التصوير مع "شعراء ليبيين" في مدينة مطروح أمس الاثنين، دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

أتى ذلك، بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر كانون الأول.

ولا يزال السيسي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2018 بنسبة 97 بالمئة من الأصوات، يحظى بتأييد واسع في الشارع المصري.