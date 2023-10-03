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الاسكندرية
من الاسكندرية (أرشيفية)

"مشاجرة" في مطروح المصرية تشعل شائعات.. وهذا ما جرى!

دبي - العربية.نت
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أثارت صور ومقاطع مصورة انتشرت بشكل واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل بين المصرييين، لشجار في مدينة مطروح غرب الإسكندرية، العديد من الشائعات.

فتارة زعم البعض أنها احتجاجات سياسية وطوراً شجار عنيف، ما دفع السلطات الأمنية إلى التدخل وكشف الملابسات.

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فقد أكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب على حسابها في منصة أكس (تويتر سابقا) أنه تم ضبط المتورطين في تلك "المشاجرة" .

كما أوضحت أن السبب كان التسابق على التصوير مع "شعراء ليبيين" في مدينة مطروح أمس الاثنين، دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

أتى ذلك، بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر كانون الأول.

ولا يزال السيسي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2018 بنسبة 97 بالمئة من الأصوات، يحظى بتأييد واسع في الشارع المصري.

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