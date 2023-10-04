تركيا.. القبض على زوجة الممثل الإخواني هشام عبد الله

أوقفت أجهزة الأمن التركية زوجة الفنان المصري، هشام عبدالله لـ"أسباب سياسية"، وفق زعم زوجها الإخواني، الملاحق هو الآخر بتهم الإرهاب من قبل أمن الدولة المصرية.

"يناشد أردوغان"

وبحسب منشور زوجها على منصة إكس الفنان الهارب هشام عبدالله الموالي للإخوان، فقد ناشد الرئيس رجب طيب أردوغان شخصيا إطلاق سراح زوجته.

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عملية الاعتقال سبقتها تحذيرات من السلطات التركية منذ يونيو 2021، تدعوها للتوقف عن الكتابة والتدوين على شبكات التواصل الاجتماعي، لكنها رفضت.

"أسقطت عنها مصر الجنسية"

يشار إلى أن غادة نجيب، سورية الأصل لكنها من مواليد القاهرة، أسقطت عنها السلطات المصرية، الجنسية بسبب إقامتها خارج البلاد لفترة، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات بتهمة متصلة بأمن البلاد.

أحكام في مصر

ففي 2019 قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ.

وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على هشام عبد الله في مدينة إسطنبول عام 2018، بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كإرهابي، قبل أن تفرج عنه بتدخل من جانب قيادات من جماعة الإخوان.