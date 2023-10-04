جريمة بشعة في مصر.. عذب زوجته وقطع رقبتها ثم أحرق جثتها

شهدت قرية مصرية في محافظة القليوبية جريمة بشعة، فقد أقدم سائق على التخلص من زوجته بعد أن عذبها لأيام حتى الموت ثم أشعل النيران في جثتها ولاذ بالفرار.

البداية عندما تلقت الشرطة بلاغاً، اليوم الأربعاء، من الأهالي يفيد بالعثور على جثة إحدى السيدات مقتولة داخل شقتها الكائنة بمنطقة القلج.

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حروق وطعنات وقطع بالرقبة

على الفور انتقلت قوة من رجال المباحث، وعثروا على جثمان سيدة تدعى دنيا 29 سنة مقتولة داخل شقتها، وبها حروق بالجسد وطعنات وقطع حاد بالرقبة والمعصمين.

اتهام الزوج الهارب

من جهتها، اتهمت أسرة القتيلة زوجها بتنفيذ الجريمة البشعة.

تم نقلت الجثة إلى مستشفى الخانكة العام، تمهيداً لعرضها على الطب الشرعي، وتشريح الجثمان للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة.

بدورهم يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية من جهودهم للقبض على المتهم الهارب.