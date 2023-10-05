فيديوهات مسيئة واتصالات غامضة.. أسباب توقيف زوجة فنان مصري بتركيا

رغم أن السلطات التركية لم تعلن حتى الأن سبب القبض على الناشطة غادة نجيب، زوجة الفنان المصري الموالي لجماعة الإخوان هشام عبد الله، إلا أن بعض المعلومات ظهرت مؤخرا تتحدث عن الموضوع.

معلومات كاذبة عن مصر

فقبل يومين، ألقت السلطات التركية القبض على غادة نجيب صابوني، سورية الأصل، ليعلن زوجها أن سبب التوقيف يرجع لأسباب سياسية.

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لكن المعلومات التي كشفت عنها مصادر لـ"العربية.نت"، أكدت أن توقيف زوجة الفنان المصري واحتجازها، جاء لمعرفة صلاتها بمنظمات أجنبية خارج تركيا، حيث تدور الشكوك حول علاقتها الغامضة بصحافية فرنسية ألقت السلطات الفرنسية القبض عليها مؤخرا بتهمة نشر معلومات كاذبة عن مصر والسلطات المصرية.

وكشفت المصادر أن الشكوك تدور كذلك حول صلة زوجة الفنان المصري بالمشاركة في اقتطاع فيديوهات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتحريف محتواها بشكل مسيء ومتعمد وترجمتها بلغات عدة لتقديمها لمنظمات دولية وأوروبية بهدف الإساءة للسيسي، وتأليب الغرب ضد النظام في مصر.

أجهزة الأمن التركية تقبض على زوجة الفنان الموالي للإخوان هشام عبدالله

ترحيل وإبعاد؟!

وبحسب المعلومات أيضا فقد قامت السلطات التركية وعقب القبض عليها بترحيل زوجة الفنان المصري إلى سجن ملاطية الذي يبعد عن اسطنبول بمسافة ألف كيلومتر، وهو ما يزيد الشكوك أكثر حول نية أنقرة في ترحيلها وإبعادها خارج البلاد.

في حين تواصل جماعة الإخوان ضغوطها لدى السلطات التركية للإفراج عن الناشطة، حيث أصدر مجلس الجالية المصرية في تركيا الذي يقوده القيادي الإخواني الهارب عادل راشد، بيانا ناشد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإفراج عن غادة نجيب لاعتبارات إنسانية.

في السياق ذاته أصدرت رابطة الإعلاميين المصرية التابعة للإخوان ويقودها أحمد عبدالعزيز مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي و أحد قيادات الجماعة الهاربين بيانا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن غادة نجيب، واصفة ذلك بأنه أمر سيسعد الأحرار حول العالم الذين يحبون تركيا.



زوجة هشام عبد الله وزوجته بيان التوقيف

يشار إلى أن زوجة الفنان المصري اسمها بالكامل غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني من مواليد القاهرة يوم 3 فبراير من عام 1972 سورية الأصل، أسقطت الجنسية المصرية لإقامتها خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.

حصلت على ليسانس الحقوق، وتزوجت من الفنان المصري هشام عبد الله عام 1999 وكانت تقيم في منطقة العمرانية في محافظة الجيزة قبل هروبها وزوجها إلى تركيا عقب أحداث 30 يونيو 2013.

وفي العام 2019، قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ.

أما في عام 2020 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية المصرية عنها.