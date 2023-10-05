اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Ballot box with national flag on background- Egypt stock illustration
(تعبيرية)

في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات مصر.. لم يتقدم أحد

ستكون الأولوية في اختيار الرموز الانتخابية لمن يسبق في تقديم أوراقه للترشح

القاهرة - أشرف عبد الحميد 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أنه لم يتقدم أي أحد حتى الآن لترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إنه تم تشكيل لجنة للنظر في طلبات الترشح، وستكون الأولوية في اختيار الرموز الانتخابية لمن يسبق في تقديم أوراقه للترشح.

مادة اعلانية

وتابع أنه من المفترض أن يتقدم المرشح أو وكيله للهيئة ويصطحب معه التوكيلات أو التزكيات اللازمة، مشيراً إلى أنه تم تحديد 3 مستشفيات لإجراء الفحص الطبي على المرشحين، وهي مستشفى الشيخ زايد، ومستشفى العاصمة الإدارية، ومعهد ناصر.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت من اليوم الخميس تلقي طلبات الراغبين في الترشح، وستستمر في تلقي الطلبات حتى 14 أكتوبر الجاري.

أمن قومي وسيتم ترحيلها.. تطورات توقيف زوجة فنان مصري بتركيا مصر خاص أمن قومي وسيتم ترحيلها.. تطورات توقيف زوجة فنان مصري بتركيا

وقبل يومين، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعاً مع وزير الخارجية سامح شكري، جرى خلاله التطرق إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالانتخابات، والدور الذي ستضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج إزاء عملية الإشراف على تصويت المصريين في الخارج في ضوء القواعد المنظمة التي وضعتها الهيئة.

وأكد شكري حرص وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه أسوة بالاستحقاقات السابقة، كما أكد قيامه بتوجيه البعثات بالالتزام بالحيادية والشفافية بكافة مراحل العملية الانتخابية، وبتشجيع المواطنين المصريين بالخارج على ممارسة حقهم وواجبهم الدستوري بالمشاركة في هذا الاستحقاق الهام.

يذكر أن الهيئة دعت الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها في الأول من ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 من نفس الشهر للمصريين في الداخل وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تتابع عملية فصل السيامي التنزاني "حسن وحسين" في الرياض العربية تتابع عملية فصل السيامي التنزاني "حسن وحسين" في الرياض
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط