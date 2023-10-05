في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات مصر.. لم يتقدم أحد

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أنه لم يتقدم أي أحد حتى الآن لترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إنه تم تشكيل لجنة للنظر في طلبات الترشح، وستكون الأولوية في اختيار الرموز الانتخابية لمن يسبق في تقديم أوراقه للترشح.

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وتابع أنه من المفترض أن يتقدم المرشح أو وكيله للهيئة ويصطحب معه التوكيلات أو التزكيات اللازمة، مشيراً إلى أنه تم تحديد 3 مستشفيات لإجراء الفحص الطبي على المرشحين، وهي مستشفى الشيخ زايد، ومستشفى العاصمة الإدارية، ومعهد ناصر.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت من اليوم الخميس تلقي طلبات الراغبين في الترشح، وستستمر في تلقي الطلبات حتى 14 أكتوبر الجاري.

وقبل يومين، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعاً مع وزير الخارجية سامح شكري، جرى خلاله التطرق إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالانتخابات، والدور الذي ستضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج إزاء عملية الإشراف على تصويت المصريين في الخارج في ضوء القواعد المنظمة التي وضعتها الهيئة.

وأكد شكري حرص وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه أسوة بالاستحقاقات السابقة، كما أكد قيامه بتوجيه البعثات بالالتزام بالحيادية والشفافية بكافة مراحل العملية الانتخابية، وبتشجيع المواطنين المصريين بالخارج على ممارسة حقهم وواجبهم الدستوري بالمشاركة في هذا الاستحقاق الهام.

يذكر أن الهيئة دعت الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها في الأول من ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 من نفس الشهر للمصريين في الداخل وتستمر لمدة ثلاثة أيام.