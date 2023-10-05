مصر تدعم استضافة السعودية مونديال 2034 وتهنئ المغرب
هنأت مصر دولتي إسبانيا والبرتغال الصديقتين على فوزهما مع المغرب باستضافة ذات البطولة
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وجهت مصر التهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة إعلانها النية للترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2034.
وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تمنياتها للمملكة والشعب السعودي الشقيق بدوام التوفيق والترقي.
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من جانب آخر، وجهت مصر خالص التهاني للمملكة المغربية بمناسبة فوزها باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، كثاني دولة عربية تستضيف هذا الحدث الدولي الهام، معربة عن ثقتها في قدرة الأشقاء بالمغرب على تنظيم البطولة، وتمنياتها للمملكة المغربية وشعبها الشقيق بالتوفيق والنجاح ودوام الرفعة والازدهار.
وهنأت مصر دولتي إسبانيا والبرتغال الصديقتين على فوزهما مع المغرب باستضافة ذات البطولة، متمنية لهما خالص النجاح والتوفيق في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي.
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