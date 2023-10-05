"الهيئة الوطنية" تبدأ تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس، تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المصرية، والتي من المقرر أن تجرى في ديسمبر المقبل.

ويشترط للترشح للانتخابات قيام المرشح بتقديم 25 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية، أو الحصول على تأييد 20 نائبا برلمانيا.

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وحتى اللحظة فإن المرشحَيْن الذين أعلنا استكمالهما الشروط المطلوبة للترشح، هما: عبدالسند يمامة عن حزب الوفد، وفريد زهران عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

أما الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، فلم تعلن حملته حتى الآن عن عدد التوكيلات التي حصل عليها أو عدد النواب البرلمانيين المؤيدين لترشحه.

في حين يبذل مرشحون آخرون جهودا لتحقيق الشروط المطلوبة للترشح مثل جميلة إسماعيل عن حزب الدستور، والمرشح المستقل أحمد الطنطاوي.

وقبل شهرين من الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المصرية، تولى المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، كما شمل التشكيل الجديد 4 مستشارين لعضوية مجلس هيئة الانتخابات، والذي يضم عشرة قضاة إجمالاً.

وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، والإشراف عليها باستقلالية.