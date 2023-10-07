الأزهر يساند الفلسطينيين: الشعب الأبي أعاد لنا الحياة بعد أن ظننا أنها لن تعود
الأزهر: "هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية"
أعرب الأزهر الشريف عن تضامنه مع الفلسطينيين في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس.
وقال الأزهر في بيان السبت: "يحيي الأزهر بكل فخر جهود مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي، مطالبا العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، احتلال الصهاينة لفلسطين، وأن هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية".
وتابع البيان: "يشد الأزهر على قلوب وأيادي الشعب الفلسطيني الأبي الذي بث فينا الروح والثقة وأعاد لنا الحياة بعد أن ظننا أنها لن تعود مرة أخرى".
وقتل ما لا يقل عن 200 إسرائيلي وتم أخذ عدد من الإسرائيليين رهائن. ولقي عدد مماثل من الفلسطينيين حتفهم وسط الرد العسكري الإسرائيلي على الهجوم.
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