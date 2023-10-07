اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مدير مستشفى الشفاء بغزة للعربية: استقبلنا العديد من القتلى والجرحى ولا حصيلة نهائية
غزة
الشرق الأوسط

الأزهر يساند الفلسطينيين: الشعب الأبي أعاد لنا الحياة بعد أن ظننا أنها لن تعود

الأزهر: "هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية"

القاهرة - الأسوشيتد برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعرب الأزهر الشريف عن تضامنه مع الفلسطينيين في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس.

وقال الأزهر في بيان السبت: "يحيي الأزهر بكل فخر جهود مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي، مطالبا العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، احتلال الصهاينة لفلسطين، وأن هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية".

مادة اعلانية
وزير الخارجية السعودي يؤكد على رفض استهداف المدنيين العزل في غزة السعودية وزير الخارجية السعودي يؤكد على رفض استهداف المدنيين العزل في غزة

وتابع البيان: "يشد الأزهر على قلوب وأيادي الشعب الفلسطيني الأبي الذي بث فينا الروح والثقة وأعاد لنا الحياة بعد أن ظننا أنها لن تعود مرة أخرى".

وقتل ما لا يقل عن 200 إسرائيلي وتم أخذ عدد من الإسرائيليين رهائن. ولقي عدد مماثل من الفلسطينيين حتفهم وسط الرد العسكري الإسرائيلي على الهجوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من هو جيم جوردان حليف ترمب الساعي لخلافة مكارثي على رئاسة مجلس النواب؟ من هو جيم جوردان حليف ترمب الساعي لخلافة مكارثي على رئاسة مجلس النواب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط