باليوم الثالث من فتح باب الترشح.. السيسي يتقدم بأوراقه لرئاسة مصر

تقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح ⁧السيسي⁩ بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، وذلك في اليوم الثالث بعد فتح باب الترشح.

وذكرت الحملة الرسمية للسيسي أنه أجرى الكشف الطبي صباح اليوم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2023.

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وأعلنت الحملة عن عقد مؤتمرها الصحافي الأول، اليوم السبت، للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة، وإعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من أمور.

⁧وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي⁩ قد أعلن قبل أيام ترشحه لولاية رئاسية جديدة وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها ديسمبر المقبل.

وقال في كلمته بختام مؤتمر "حكاية وطن "الذي عقد لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالبا المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك، وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح.







يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في العاشر من ديسمبر المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية وتحت إشراف قضائي كامل.

وأضافت أنه تم إصدار القرار 3 لسنة 2023، ويتضمن أن يبدأ الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الفترة من 5 أكتوبر إلى 15 أكتوبر، على أن تبدأ الانتخابات بالخارج أيام 1,2,3 ديسمبر، وداخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، وفي حالة الإعادة تجري الانتخابات في 8 و9 و10 يناير المقبل.

وتقرر حسب تأكيدات اللجنة أن تعلن النتائج في يوم 18 ديسمبر إذا لم تصل إلى مرحلة الإعادة، أما إذا وصلت الانتخابات لمرحلة الإعادة فستعلن النتائج يوم 16 يناير.

وكان كل من عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، قد أعلنوا عزمهم خوض السباق الرئاسي.

وفاز الرئيس السيسي في الانتخابات التي جرت في يونيو من العام 2014، والانتخابات التي جرت في مارس من العام 2018.