بعد حادثة الإسكندرية.. مصر تنفي مقتل 6 إسرائيليين في سيناء

نفى مصدر مصري مطلع، اليوم الأحد، مقتل 6 إسرائيلين في إطلاق نار بسيناء.

وقال المصدر إن ما نشرته تقارير إعلامية نقلتها إحدى الوكالات الأجنبية وعددا من القنوات عن مقتل 6 إسرائيلين في سيناء عارية تماما عن الصحة.

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وكان أمين شرطة مصري قد أطلق النار على فوج سياحي يضم إسرائيليين في مدينة الإسكندرية شمال البلاد.

وأفاد مصدر أمني مصري أن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.

وذكر أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين إسرائيليين ومصري، فيما تم نقل آخرين للمستشفى.