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مصر هجوم على سياح

بعد مقتل إسرائيليين.. واشنطن تحذر رعاياها في مصر

القاهرة - العربية.نت 
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حذرت السفارة الأميركية بالقاهرة، اليوم الأحد، رعاياها في مصر وطالبتهم باتخاذ الحيطة والحذر، وذلك عقب مقتل إسرائيليَيْن في إطلاق نار بالإسكندرية.

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وقالت السفارة في بيان رسمي إنها تطالب المواطنين الأميركيين المقيمين في مصر بتوخي الحيطة والحذر، مؤكدة أنها تلقت أخبارا بمقتل العديد من السياح الأجانب في هجوم في الإسكندرية، "وهذا أمر مرتبط بالأعمال القتالية المستمرة في غزة وإسرائيل".

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وطالبت السفارة رعاياها في مصر ممارسة المزيد من الوعي الأمني واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وكان شرطي مصري قد أطلق النار عشوائياً على فوج سياحي، يضم إسرائيليين في مدينة الإسكندرية شمال البلاد.

وأعلن مصدر أمني مصري أن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.

وذكر أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين إسرائيليين ومصري، فيما تم نقل آخر للمستشفى.

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