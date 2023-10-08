زوجة المرشد القتيل بحادثة الإسكندرية: خرج من دون رؤيتنا

في أول تصريحات لها عقب الإعلان عن مقتل زوجها المرشد السياحي بواقعة إطلاق نار على إسرائيليين في الإسكندرية صباح اليوم الأحد، كشفت زوجة المرشد تفاصيل اللحظات الأخيرة له.

"لم تودعه"

وقالت أمل البدري، زوجة المرشد القتيل سيد كامل الخوالقة، إن زوجها من محافظة الإسكندرية، وكان مكلفا بمرافقة فوج سياحي اليوم خلال تفقده لمعالم المحافظة ومنها منطقة عمود الصواري، مضيفة أنها كانت نائمة وقت خروجه من المنزل صباح اليوم، واستيقظت على خبر مقتله ولم تتمكن وابنهما الوحيد من رؤيته ووداعه.

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وأضافت أن جثة زوجها مازالت في المستشفى، وتنتظر إنهاء إجراءات التصريح بدفنها تمهيدا لإقامة جنازة وعزاء له، مشيرة إلى أنه كان يحب عمله بجنون ولم يتوقع أن تكون نهاية حياته خلال تأديته لعمله.

ابن وحيد

كما كشفت الزوجة والتي تعمل مرشدة سياحية أيضا أن زوجها كان يرافق سياحا كثيرين ومن كافة الجنسيات وارتبط مع بعضهم بعلاقات حب ومودة وصداقة، مؤكدة أنها وابنها الوحيد مازالا غير مصدقين أنه رحل للأبد ولن يكون بينهما بعد اليوم.

وكانت نقابة المرشدين السياحيين في الأقصر قد أعلنت أن المرشد المتوفى في الحادث، هو سيد كامل الخوالقة، حيث كان يرافق الفوج السياحي الإسرائيلي خلال زيارته لعمود الصواري في منطقة المنشية بالإسكندرية.

حادثة الإسكندرية

وكان شرطي مصري قد أطلق النار عشوائيا على فوج سياحي يضم إسرائيليين في مدينة الإسكندرية شمال البلاد.

وأعلن مصدر أمني مصري أن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الاسرائيلية بمزار عمود الصواري.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين إسرائيليين ومصري وإصابة آخر.

كما أضاف المصدر الأمني أنه تم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.