بعد مقتل إسرائيليين بمصر.. الأزهريعلق "لا تعتدوا على مستأمن"

بعد الجريمة التي ارتكبها شرطي مصري في محافظة الإسكندرية شمال البلاد صباح أمس الأحد، وقتل فيها سائحين إسرائيليين خلال زيارة سياحية، علق الأزهر على الحادث .

"اعتداء على مستأمن"

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن شريعة الإسلام فرقت بين حق المظلوم في الدفاع عن نفسه وأرضه، وبين الاعتداء على المستأمن الذي سمحت له الدولة بدخولها عن طريق تأشيرة، وهي في حقيقتها عهد أمان وضمانة سلام.

مادة اعلانية

كما ذكر أن الإسلام لم يبح التعرض بأي أذى للإنسان الذي تمنحه الدولة تأشيرة الدخول لأراضيها، فهو بموجب هذه التأشيرة أصبح له حق الأمن والأمان، ويتكفل له المجتمع بالأمان والتعاون على حمايته وصيانة دمه، سواء كان مسلما أم غير مسلمٍ، موضحا أن هذا ما يسمى في الشريعة بالمستأمن أو المعاهد والذي تُشدد الشريعة على منع الاعتداء عليه ويدخل في ذلك: الطلاب والأجانب، والسفراء، والتجار، والسياح.

وحذر من الانسياق خلف الأفكار المتطرفة التي تؤثر سلبا على استقرار وأمن المجتمع.

مقتل إسرائيليين ومصري

يشار إلى أن شرطياً مصرياً كان أطلق النار عشوائيا على فوج سياحي يضم إسرائيليين في مدينة الإسكندرية شمال البلاد.

وأعلن مصدر أمني مصري أن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.

وذكر أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين إسرائيليين ومصري وإصابة آخر.

كذلك أضاف المصدر الأمني أنه تم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.