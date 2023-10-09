المصري القتيل بهجوم الإسكندرية.. زميله يفجر مفاجأة

بعد الهجوم المباغت الذي نفذه شرطي مصري في مدينة الإسكندرية شمال البلاد الأحد موقعاً 3 قتلى بينهم مرشد سياحي مصري وإسرائيلييْن، كشف أحد زملاء سيد كامل الخوالقة مفاجأة.

فقد كتب على صفحة على فيسبوك أن الضحية كان مرافقاً لفوج آخر بجوار الفوج الإسرائيلي

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كما أضاف أن سيد كامل الخوالقة كان رجلا محترما جداً خلوقا ومحبا للعلم، وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

إطلاق النار عشوائياً

وكان شرطي مصري أطلق النار الأحد على وفد سياحي إسرائيلي وسط الإسكندرية، في اليوم الثاني للحرب الطاحنة التي تفجرت فجر السبت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

فيما أوضح مصدر أمني أن "أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية (وسط المدينة) بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية في مزار سياحي.

كما أكد أنه تم على الفور القبض على الشرطي واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

فيما أشارت نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر إلى أن الخوالقة قتل أثناء عمله، حيث كان يرافق الفوج السياحي الإسرائيلي خلال زيارته لعمود الصواري في منطقة المنشية بالإسكندرية.

يذكر أن ثلاثة إسرائيليين قتلوا أيضا في يونيو الماضي (2023) قتلوا برصاص "مجند مصري تسلل" إلى إسرائيل قبل أن يتم قتله، وفقا لمتحدث عسكري إسرائيلي.

علما أن مصر تعتبر أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل في العام 1979.