بعد تدمير الغارات الإسرائيلية جزءاً منه.. مصر تغلق معبر رفح لأجل غير مسمى

أفاد مراسل العربية/الحدث أن مصر أغلقت معبر رفح إلى أجل غير مسمى، وقبل ذلك قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية وشاهد إن قصفا وقع بالقرب من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وسيناء، اليوم الثلاثاء.



وذكرت المصادر الأمنية أن الضربة تأتي في ظل قصف إسرائيلي لقطاع غزة، كما تأتي في أعقاب حادث مماثل وقع أمس الاثنين وأدى إلى تعطيل العمليات جزئيا على الحدود. وكان المعبر يعمل بشكل طبيعي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وأصيب موظفان فلسطينيان في معبر رفح بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، لمحيط المعبر فيما أفاد شهود عيان لـAWP أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح أدى لانهيار جزئي لبوابة المعبر.

مادة اعلانية

وأفادت مصادر محلية بوقوع غارات جوية إسرائيلية، صباح اليوم، قرب بوابة معبر رفح الحدودي الذي يفصل بين غزة ومصر.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، أن "إدارة معبر رفح في الجانب المصري أبلغت طواقم معبر رفح في الجانب الفلسطيني بإخلاء المعبر، بشكل فوري لوجود تهديدات بقصفه".

ونقلت رويترز أمس الاثنين عن ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن العمليات عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء تعطلت، يوم الاثنين، بعد ضربة جوية إسرائيلية على منطقة قريبة من جانب غزة.

وأفاد مصدران أمنيان بأن المعبر الحدودي كان مغلقا جزئيا.

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن العمليات عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء تعطلت، يوم الاثنين، بعد ضربة جوية إسرائيلية على منطقة قريبة من جانب غزة.

وفي غضون ذلك، حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن المصادر إن "مصر لم تتوانِ منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة وكثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني".

وأكدت المصادر أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف، وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية.