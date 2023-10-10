قيادي فلسطيني: إسرائيل تستهدف دفع الفلسطينيين للنزوح إلى سيناء

مازالت التصريحات التي أدلى بها قائد عسكري إسرائيلي ناصحا فيها سكان غزة بالهروب من الضربات والغارات والتوجه نحو مصر، تثير ردود أفعال غاضبة.

وقال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني لـ"العربية.نت" إن ما تفعله إسرائيل هي حرب إبادة، والهدف منها تخويف الفلسطينيين وإجبارهم على الهروب من القطاع ، والنزوح نحو سيناء في مصر لتوطينهم فيها ، مضيفا أن الهدف من وراء ذلك أيضا استهداف سيادة مصر على أراضيها وتصفية القضية الفلسطينية وإنهائها للأبد.

مادة اعلانية

وأضاف أن الفلسطينيين يتطلعون لدور مصري أكثر فعالية خاصة أنهم يثقون في قدرة القاهرة على التدخل لوقف حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل الذي تنفذه إسرائيل في قطاع غزة ومحاولة تفريغه من سكانه، داعيا إلى ضرورة التحرك العاجل على كل المستويات الإقليمية والدولية من أجل لجم التوجهات والسياسات الإسرائيلية، ودفع المجتمع الدولي لتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين.

وكانت مصر قد ردت سريعا على تصريحات متحدث عسكري إسرائيلي، نصح فيها الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر.

وأعلنت مصادر أمنية مصرية أن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها.

وقالت المصادر لوسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء إن القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها، حيث بات واضحا أن هناك مخططا واضحا لتصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم.

وحذرت المصادر من تداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، مؤكدة أن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيًا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء.

وقالت إن هذا الأمر تصدت له مصر وستتصدى له، مشيرة إلى أنه سبق ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه واعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة واستقر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن.