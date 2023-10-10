كانوا يؤدون الشعائر.. القاهرة تتدخل لإعادة 30 مصريا عالقين في إسرائيل

تدخلت السلطات المصرية لإعادة 30 مواطنا كانوا في رحلة لأداء الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن الوزارة تلقت استغاثات من نحو 30 مصريا يحملون الجنسية الكندية، يتواجدون في الأراضي المقدسة لإتمام الشعائر الدينية لمساعدتهم في الخروج عقب اندلاع "طوفان الأقصى".

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وذكرت الوزيرة أنها تواصلت مع خالد عزمي السفير المصري في تل أبيب، والذي بدوره أكد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخروجهم سالمين وتم تعديل موعد مغادرتهم، مشيرة إلى أنها اطمأنت كذلك على أحوال المصريين الموجودين في قطاع غزة بعد التواصل مع السفير إيهاب سليمان السفير المصري في فلسطين، والذي أكد أن المصريين المقيمين بالقطاع بخير.

وكانت سيدتان مصريتان قد قتلتا أمس الاثنين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وكشف مواطنون من القطاع أن عددا كبيرا من أفراد عائلة واحدة وهي عائلة أبو العمرين لقوا مصرعهم بقصف إسرائيلي لمنزلهما في خان يونس جنوب قطاع غزة صباح أمس.

وأعلنت الفلسطينية آلاء يونس أبو العمرين أن القوات الإسرائيلية قصفت منزلهم في تمام الساعة الثالثة فجرا، ما أدى لتهدم المنزل ووفاة 8 من أفراد عائلتها بينهم أطفال وخالتها التي جاءت من مصر لأول مرة لزيارتهم.

وكشفت أن خالتها المصرية وتدعى هويدا خليل الدسوقي، كانت في أول زيارة لها للقطاع لرؤية شقيقتها وأولادها، وكان مقررا أن تعود إلى مصر صباح الثلاثاء لكنها توفيت في القصف، مضيفة أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلهم بدون سابق إنذار ما أسفر عن وفاة والدتها حياة خليل وخالتها وشقيقتها وشقيقها وزوجته وثلاثة أطفال أبناء شقيقها.