مصر ترد على الأنباء عن إبلاغها إسرائيل بموعد عملية حماس
مصدر مصري مسؤول قال إن ما تناقلته في بعض وسائل الإعلام بشأن قيام مصر بتحذير إسرائيل من عملية كبيرة قبل بدء الحرب بـ10 أيام عارٍ تماماً من الصحة
نفت مصر رسمياً ما تردد حول قيامها بتحذير إسرائيل من عملية كبيرة قبل بدء الحرب بـ10 أيام.
وأعلن مصدر مصري مسؤول أن ما تناقلته في بعض وسائل الإعلام بشأن قيام مصر بتحذير إسرائيل من عملية كبيرة قبل بدء الحرب بـ10 أيام عارٍ تماماً من الصحة.
وذكرت المصادر لوسائل إعلام مصرية أن "الموقف المصري معلوم للجميع، وهو ما تقوله مصر في العلن وهو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية"، مشيرةً إلى أن "الأجهزة المصرية باشرت منذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد".
في الإطار ذاته، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، تناول تطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ضوء التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، والمعاناة الإنسانية المتصاعدة التي يتكبدها المدنيون بسبب النزاع.
واتفق الزعيمان على أهمية توحيد الجهود لحث جميع الأطراف على التهدئة وخفض العنف، واستعرضا الاتصالات الجارية في هذا الصدد.
وخلال الاتصال تم التشديد على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
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