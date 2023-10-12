قرار بترحيلها.. تفاصيل مثيرة بقضية توقيف زوجة فنان مصري بتركيا

فيما لا تزال قضية توقيف زوجة الفنان المصري هشام عبدالله الهارب إلى تركيا تتفاعل، تكشفت تفاصيل جديدة.

فقد أفادت مصادر لـ"العربية.نت" بنقل غادة نجيب، المحتجزة في سجن الأجانب بمنطقة ملاطيا التي تبعد ألف كلم عن إسطنبول، إلى مركز احتجاز بولاية أرضروم مع صدور قرار بترحيلها خارج البلاد.

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ليس مصر أو سوريا

كما أضافت أن زوجة عبدالله، وهي سورية الأصل، لن يتم ترحيلها إلى مصر بعدما أسقطت الجنسية المصرية عنها، موضحة أنها قد تتوجه لدولة مجاورة لتركيا وليس مصر أو سوريا.

كذلك أشارت إلى أن احتجاز نجيب والتكتم حول سبب ذلك يرجع لكونها متهمة بقضية تمس الأمن القومي التركي.

أسباب سياسية

يذكر أن السلطات التركية كانت ألقت القبض على غادة نجيب من منزلها بمنطقة باشاك شهير. ووفق ما أعلن زوجها، فإن سبب توقيفها يرجع لأسباب سياسية.

فيما كشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن توقيف زوجة هشام عبدالله جاء على خلفية شكوك حول صلاتها بمنظمات أجنبية خارج تركيا، وعلاقتها الغامضة بصحافية فرنسية ألقت باريس القبض عليها مؤخراً بتهمة نشر معلومات كاذبة عن مصر والسلطات المصرية.

كما أردفت أن الشكوك تدور أيضاً حول صلة غادة نجيب بالمشاركة في اقتطاع فيديوهات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتحريف محتواها بشكل مسيء ومتعمد، وترجمتها بلغات عدة لتقديمها لمنظمات دولية وأوروبية بهدف الإساءة للسيسي، وتأليب الغرب ضد النظام في مصر، فضلاً عن مواصلة التحريض ضد القاهرة والرئيس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم تحذير السلطات التركية لها وطلبها منها التوقف عن ذلك.

محاولة الضغط

وكانت جماعة الإخوان قد حاولت الضغط لدى السلطات التركية للإفراج عن غادة نجيب، حيث أصدر مجلس الجالية المصرية في تركيا الذي يقوده القيادي الإخواني الهارب عادل راشد، بياناً ناشد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإفراج عن غادة نجيب لـ"اعتبارات إنسانية". كذلك أصدرت رابطة الإعلاميين المصرية التابعة للإخوان ويقودها أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس السابق محمد مرسي وأحد قيادات الجماعة الهاربين بياناً طالبت فيه بالإفراج الفوري عن غادة نجيب.

يشار إلى أن زوجة الفنان المصري هشام عبدالله اسمها بالكامل غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني من مواليد القاهرة، 3 فبراير 1972. هي سورية الأصل، وأسقطت الجنسية المصرية لإقامتها خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.

وعام 2019، قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة هشام عبدالله وزوجته بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ. وسنة 2020 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية المصرية عنها.